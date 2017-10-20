Азербайджан и ЕБРР подписали кредитное соглашение на $500 млн по TANAP

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Южный газовый коридор" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение о выделении кредита объемом 500 миллионов долларов на проект строительства Трансанатолийского трубопровода (TANAP), сообщает в пятницу министерство финансов Азербайджана.

Документ подписали генеральный директор ЗАО Афган Исаев и директор ЕБРР по энергетике и природным ресурсам в регионе Россия, Кавказ и Центральная Азия Аида Ситдикова. Гарантийное соглашение по кредиту подписали министр финансов Самир Шарифов и Аида Ситдикова.

Кредит для TANAP Совет директоров ЕБРР одобрил 18 октября 2017 года. Кредит предоставляется сроком на 18 лет.

Министр финансов Самир Шарифов в ходе церемонии подписания отметил, что поддержка “Южного газового коридора” со стороны таких ведущих финансовых организаций, как ЕБРР, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и других, является проявлением доверия и веры в этот глобальный энергетический проект.

Глава минфина подчеркнул, что проект “Южный газовый коридор” играет особую роль не только для региональной безопасности Азербайджана, но и Европы и региона.

По словам генерального директора ЗАО Афгана Исаева, уже привлечены 7,8 миллиарда, или 66 процентов от необходимых для реализации проекта 11,8 миллиарда долларов. Как отметил Исаев, с начала года из этой суммы в проект уже инвестировано 1,9 миллиарда долларов.

Кроме того, добавил он, работы в рамках разработки второй стадии газоконденсатного месторождения “Шах Дениз”, газ с которого и будет использоваться для проекта, завершены на 96 процентов, работы по строительству TANAP - на 82 процента, а по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) - на 53 процента.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта “Южный газовый коридор”, который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli