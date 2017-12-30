Экспортно-кредитные агентства могут играть важную роль в финансировании ТАПИ

30 декабря 2017 17:51 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 50) 669-48-84
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В газопроводный проект ТАПИ готовы инвестировать многие компании
Энергетика 30 декабря 10:51
Россию пригласили в газопроводный проект ТАПИ
Энергетика 27 декабря 11:12
Казахстан заинтересовался газопроводным проектом ТАПИ
Энергетика 26 декабря 12:23
Строительство афганского участка газопровода ТАПИ начнется в феврале
Туркменистан 23 декабря 08:50
ОАЭ проявляют интерес к газопроводному проекту ТАПИ
Энергетика 21 декабря 13:24
Афганистан в ближайшее время приступит к реализации газопроводного проекта ТАПИ
Энергетика 12 декабря 11:46
Азиатский банк развития готов финансировать строительство газопровода ТАПИ
Энергетика 25 ноября 08:00
Афганистан получит значительные средства в период эксплуатации газопровода ТАПИ
Энергетика 21 ноября 14:14
Азиатский банк развития готов финансировать строительство газопровода ТАПИ
Энергетика 17 ноября 13:52
Ашхабад и Дели отметили значимость газопроводного проекта ТАПИ
Туркменистан 14 ноября 08:55
Эр-Рияд поддержал газопроводный проект ТАПИ
Энергетика 10 ноября 21:17
Экспортно-кредитные агентства Европы и Азии интересуются газопроводным проектом ТАПИ
Энергетика 6 ноября 10:57
Туркменистан нацелен на диверсификацию маршрутов поставок природного газа на мировые рынки - президент
Туркменистан 2 ноября 07:52
Туркменистан нацелен на экспорт электроэнергии в Иран, Турцию и Пакистан
Энергетика 14 октября 15:19
Туркменистан собственными силами построит газокомпрессорную станцию для проекта ТАПИ
Туркменистан 13 октября 15:32
Туркменистан нацелен на экспорт электроэнергии в Иран, Турцию и Пакистан
Энергетика 13 октября 10:29
Ашхабад и Кабул обсудили газопроводный проект ТАПИ
Туркменистан 11 октября 08:58
Туркменистан ускорил строительство газопровода ТАПИ
Энергетика 6 октября 09:27