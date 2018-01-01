TANAP способствует выводу газовых ресурсов Азербайджана на европейский рынок – глава консорциума (Эксклюзив)

1 января 2018 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP) увеличит стратегическое значение Турции в регионе и откроет энергетический коридор, который способствует выводу газовых ресурсов Азербайджана на европейский рынок, сказал Trend глава консорциума TANAP Салтук Дюзйол.

По его словам, TANAP является одним из наиболее важных проектов, реализуемых с целью обеспечения энергетической безопасности Турции, и с точки зрения ее способности удовлетворять постоянно растущий спрос на энергию в будущем.

"Только с точки зрения занятости в ходе реализации проекта, созданы сегодня и будут открыты в будущем рабочие места для свыше 15 тысяч человек, которые прямо или косвенно задействованы в строительстве, предоставлении вспомогательных услуг, производстве труб и других секторах. Большое количество контрактов получили турецкие подрядчики. Проект увеличит стратегическое значение Турции в регионе и откроет энергетический коридор, который позволит газовым ресурсам из Азербайджана выйти к европейским рынкам", - сказал Дюзйол.

Глава консорциума добавил, что со временем и другие потенциальные поставщики в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье также смогут получить доступ к рынку через этот новый маршрут.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Cтоимость TANAP составляет 7,9 миллиарда долларов.

В настоящее время акционерами TANAP являются ЗАО "Южный газовый коридор" (58 процентов), Botas (30 процентов) и BP (12 процентов).

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
TANAP увеличит стратегическое значение Турции в регионе – глава консорциума (эксклюзив)
Энергетика 29 декабря 2017 16:10
Заполнение TANAP газом начнется в январе (эксклюзив)
Энергетика 29 декабря 2017 13:04
Глава TANAP рассказал о ходе строительства газопровода (эксклюзив)
Энергетика 29 декабря 2017 10:43
Первая фаза ЮГК с поставками газа с «Шах Дениз 2» - это только начало – спецпосланник США по энергетике (Эксклюзив)
Энергетика 27 декабря 2017 15:35
TANAP: Новый энергомост между Европой и Ближним Востоком?
Точка зрения 27 декабря 2017 14:55
"Южный газовый коридор" - давняя мечта Европы, которая скоро воплотится в жизнь – эксперт
Точка зрения 26 декабря 2017 10:50
Хошбахт Юсифзаде: На ЮГК до сих пор израсходовано $25 млрд
Энергетика 23 декабря 2017 13:40
«Южный газовый коридор» давняя мечта Европы, которая скоро воплотится в жизнь – эксперт
Энергетика 22 декабря 2017 17:17
Перенос сроков одобрения кредита EIB для TAP не повлиял на расчеты ЗАО ЮГК
Энергетика 21 декабря 2017 15:02
EIB раскрыл причину переноса сроков одобрения кредита для TAP
Энергетика 20 декабря 2017 14:57
"Южный газовый коридор" не будет привлекать к проекту новые источники финансирования
Энергетика 20 декабря 2017 10:42
ЕС рассматривает Транскаспийский трубопровод в качестве дополнительного элемента ЮГК (Эксклюзив)
Энергетика 20 декабря 2017 08:00
Азербайджан получил первый транш ЕБРР на "Южный газовый коридор"
Энергетика 19 декабря 2017 18:49
Марош Шефчович: Достигнут значительный прогресс в реализации всех проектов "Южного газового коридора" (Эксклюзив)
Энергетика 18 декабря 2017 13:26
ЕС рассматривает Транскаспийский трубопровод в качестве дополнительного элемента ЮГК (эксклюзив)
Энергетика 18 декабря 2017 10:26
Азербайджанский опыт будут применять для добычи энергоресурсов в Мексиканском заливе
Энергетика 14 декабря 2017 20:07
Азербайджан профинансировал свыше 70% своей доли в "Южном газовом коридоре"
Энергетика 14 декабря 2017 08:17
ЗАО «Южный газовый коридор» назвал сроки начала освоения кредита ЕБРР
Энергетика 12 декабря 2017 10:58