Транзит энергоресурсов - приоритетная сфера сотрудничества Казахстана и Азербайджана – посол (Эксклюзив)

1 января 2018 21:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Экспорт энергоресурсов, включая газ, сжиженный газ и нефть, в третьи страны через территорию Казахстана и Азербайджана укрепит сотрудничество в транзитной сфере между двумя странами. Об этом сказал Trend чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев.

"Буквально недавно состоялось заседание межправительственной комиссии между нашими странами, где мы одобрили дорожную карту торгово-экономических отношений. Здесь мы акцентировали внимание на приоритетных сферах нашего сотрудничества, куда входят экспорт казахстанской пшеницы, машиностроение, сотрудничество в сфере нефтяной промышленности, а также экспорт сельхозпродуктов - сухофруктов, овощей из Азербайджана в Казахстан", - сказал Исабаев.

По его словам, между Азербайджаном и Казахстаном также активно развивается сотрудничество в сфере туризма.

"Тут, я думаю, мы должны учиться у Азербайджана, так как Азербайджан за последнее время сумел привлечь большое количество туристов - около трех миллионов в год. Намечено несколько встреч между представителями соответствующих структур наших стран с дальнейшим ведением переговоров по совместным проектам в туристической сфере", - сказал посол.

План сотрудничества в сфере туризма между Азербайджаном и Казахстаном будет включать проведение презентаций, посвященных туристической отрасли обеих стран, а также рассмотрение возможности проведения Дней культуры и форумов молодежи поочередно в Казахстане и Азербайджане.

Товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном за 10 месяцев 2017 года составил 105,4 миллиона долларов. Из них 81,3 миллиона долларов составил экспорт Казахстана в Азербайджан и 24,1 миллиона долларов - импорт товаров из Азербайджана.

Обе страны не раз подчеркивали несоответствие взаимного товарооборота реальному потенциалу. В 2017 году страны огласили планы касательно увеличения товарооборота в несколько раз в ближайшее время.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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