В Узбекистане вводится единая цена на сжиженный газ для населения

5 января 2018 10:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане вводится единая розничная цена на сжиженный газ для населения в соответствии с постановлением правительства, подписанным в конце декабря прошлого года.

Необходимость введения единой цены объясняется системными проблемами в обеспечении населения сжиженным газом, а также серьезными хищениями и злоупотреблениями в этой сфере.

Согласно постановлению, переход на единую розничную цену состоится в два этапа. Сначала с 1 апреля 2018 года для каждого из регионов страны будет установлена своя цена за 1 килограмм сжиженного газа.

На втором этапе, начиная с 1 августа 2018 года, по всей республике будет установлена единая цена в размере 800 сумов за 1 килограмм сжиженного газа. В дальнейшем она будет меняться в привязке к изменению цен на природный газ, реализуемый населению.

Сегодня в Узбекистане реализуется специальная программа по развитию инфраструктуры обеспечения населения сжиженным газом. В 2017 году было построено 40 сервисных центров для хранения и реализации бытовых газовых баллонов, закуплено 40 специальных транспортных средств для их перевозки, введено в эксплуатацию пять газонаполнительных пунктов.

Курс на 5 января 2017 года - 8136.67 UZS/USD.

(Автор: Нигяр Гулиева)

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