Объем поставок газа в КНР по газопроводу Центральная Азия - Китай в 2017 году вырос почти на 14%

БАКУ /Trend/ - В 2017 году в Китай по газопроводу Центральная Азия - Китай поступило 38,7 миллиарда кубометров природного газа, что на 13,37 процента больше по сравнению с предыдущим годом. По состоянию на конец 2017 года совокупный объем поставок газа в Китай составил 203,2 миллиарда кубометров.

Как сообщили в компании-операторе в Хоргосе (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай), основная доля поставок по магистральному газопроводу осуществляется из Туркменистана и Узбекистана, однако, также удалось наладить новые поставки и из Казахстана.

Не менее 15 процентов от общего объема природного газа, ежегодно потребляемого в Китае, - центральноазиатский, сообщили в компании.

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