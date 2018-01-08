SOCAR и "Транснефть" согласовали прокачку нефти через Россию в 2018 году

8 января 2018 19:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR и российская "Транснефть" согласовали объемы транспортировки нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск на 2018 год, сообщил Trend источник в SOCAR.

По его словам, в 2018 году SOCAR планирует экспортировать через российское направление около 1,5 миллиона тонн нефти, то есть на уровне 2017 года.

"Заявка согласована с российской стороной. В 2018 году планируется прокачать около 1,5 миллиона тонн, но окончательная цифра может быть как выше, так и ниже планируемой. 320 тысяч тонн из общего объемы уже заявлены на первый квартал года", - сказал собеседник агентства.

По нефтепроводу Баку-Новороссийск транспортируется нефть, добываемая SOCAR самостоятельно, а также с сухопутных месторождений, разрабатываемых в рамках совместных предприятий. Оператором трубопровода Баку-Новороссийск с 2008 года является SOCAR.

Протяженность трубопровода Баку-Новороссийск составляет 1147 километров: длина азербайджанского участка - 231 километр, российского - 916 километров. Максимальная мощность прокачки трубопровода - 105 тысяч баррелей в сутки.

По итогам 2017 года ожидается, что SOCAR транспортирует по нефтепроводу Баку-Новороссийск 1,5 миллиона тонн нефти, добываемой самостоятельно на сухопутных и морских месторождениях страны.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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