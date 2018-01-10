ГЭС "Санься" по объему выработки электроэнергии стала крупнейшей электростанцией в мире

10 января 2018 19:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По состоянию на конец декабря 2017 года годовой объем выработки электроэнергии на ГЭС "Санься" ("Три ущелья") превысил 97,6 миллиарда киловатт/час. По этому показателю ГЭС "Санься" стала крупнейшей электростанцией в мире.

Об этом стало известно в китайской корпорации "Санься".

Как сообщается, после вступления в 2012 году в эксплуатацию всех 34 энергоблоков электростанции производство электроэнергии на ГЭС "Санься" постоянно увеличивается. В частности, в 2014 году объем выработки электричества ГЭС составил 98,8 миллиарда киловатт/час, впервые побив рекорд по годовому объему выработки электроэнергии, установленный ГЭС Итайпу в Бразилии.

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