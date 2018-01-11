Азербайджан может стать полноправным членом Форума стран-экспортеров газа - генсек

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Ирак и Казахстан могут перейти в разряд полноправных членов Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) и для этого есть неплохие шансы. Об этом сказал генеральный секретарь ФСЭГ Юрий Сентюрин в интервью журналу “Нефтегазовая вертикаль”.

Сентюрин отметил, что планируется проведение работы с теми странами, которые сейчас являются наблюдателями. “Надеюсь убедить их повысить уровень своего участия в организации”, - сказал генсек.

По его словам, за последние годы структура поставщиков и потребителей на мировом рынке природного газа серьезно изменилась, в том числе благодаря развитию СПГ, позволившему большому числу новых стран выйти на рынок природного газа в качестве поставщиков.

“Наибольший интерес для расширения географии присутствия ФСЭГ, на мой взгляд, представляют регионы Африки, а также Юго-Восточной и Центральной Азии. Разумеется, это потребует тщательной проработки с каждой конкретной страной и пока нельзя говорить о конкретном списке кандидатов, но если говорить навскидку, то на ум приходят такие государства, как Ангола, Индонезия, Туркменистан, Узбекистан и Малайзия. Важным критерием для поиска потенциальных членов должен быть их статус нетто-экспортеров газа, что позволит сохранить способность Форума приходить к согласованным решениям по острым вопросам”, - сказал генсек.

Азербайджан получил статус наблюдателя при организации в ноябре 2015 года.

В состав Форума входят 12 стран-экспортеров газа, такие как Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, Венесуэла и ОАЭ, а также семь стран-наблюдателей – Азербайджан, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Ирак, Оман и Перу.

ФСЭГ был основан в 2001 году в Тегеране и учрежден юридически 23 декабря 2008 года в Москве, где министры энергетики стран-участниц приняли устав форума и подписали межправительственное соглашение. На долю стран-членов ФСЭГ приходятся 42 процента мировой добычи газа и 70 процентов его мировых запасов.

(Автор: Азад Гасанли)

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