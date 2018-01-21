БАКУ/Trend/ - Успех ОПЕК зависит от развития событий в нефтяном секторе США, то есть от того, смогут ли производители сланцевой нефти в США увеличить производство, сводя на нет усилия ОПЕК по его сокращению, сказал в субботу Azernews британский энергетический аналитик Алессандро Баччи.

«Игра ОПЕК - это совсем не простая игра, потому что Саудовской Аравии и другим нефтедобывающим странам необходимо сначала найти, а затем сохранить цену на нефть, которая будет соответствовать, по крайней мере частично, их бюджетным требованиям, позволит достичь среднего пятилетнего показателя добычи для сбалансирования нефтяного рынка, и не приведет к чрезмерной доходности для производителей сланцевой нефти в США», - отметил эксперт.

Баччи сказал, что многое будет зависеть от реакции производителей сланцевой нефти на наблюдаемые в последнее время высокие цены на нефть.

«Очевидно, что если производство сланцевой нефти начнет расти быстрее, чем ожидалось, страны-производители ОПЕК и страны-участники, не входящие в ОПЕК, будут вынуждены приостановить сокращение производства раньше, чем они планировали», - сказал он.

Кроме того, Баччи подчеркнул, что в настоящее время трудно предсказать, останется ли решение о продлении соглашения ОПЕК+ в силе до декабря 2018 года.

«Однако несомненно, что когда решение было принято, сокращение производства было задумано как компонент, который мог бы помочь, по крайней мере частично, стабилизировать цены на нефть. На долю стран ОПЕК+ приходится почти 60 процентов мировой добычи нефти», - сказал эксперт.

Он считает, что сокращение добычи нефти, чтобы бороться с глобальным избытком и сохранить цены на нефть примерно на уровне 60 долларов за баррель, было правильным шагом.

«Кроме того, хорошим результатом также можно считать включение в сделку Нигерии и Ливии, двух членов ОПЕК, которые из-за внутренних проблем (нападения на нефтяные объекты в Нигерии и продолжающаяся гражданская война в Ливии) ранее были освобождены от сокращения добычи нефти», - отметил эксперт.

Напомнив, что соглашение о продлении соглашения ОПЕК+ будет пересмотрено в июне 2018 года на очередном заседании ОПЕК, Баччи сказал, что это имеет очень большое значение для российских нефтяных компаний, которые хотели шестимесячного продления, а не девятимесячного.

«Фактически российские компании постоянно опасаются, что высокие цены на нефть могут позволить отрасли сланцевой промышленности США получить большую долю на рынке», - пояснил Баччи.

Далее, говоря о ценах на нефть в 2018 году, эксперт отметил, что некоторые факторы повлияли на повышение цен в начале года.

«Эти факторы включают в себя продление соглашения ОПЕК+, снижение запасов в США, протесты в Иране и высокий глобальный экономический рост», - сказал он.

«Если цены на нефть останутся на уровне 60-65 долларов за баррель, более чем вероятно, что добыча нефти в США может еще больше повыситься», - сказал Баччи.

Отметим, что в декабре 2016 года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран [в том числе и Азербайджан] на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая до конца первого квартала 2018 года. На последнем заседании ОПЕК в Вене соглашение было вновь продлено до конца 2018 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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