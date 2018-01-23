Строительство TAP завершено на 65% - консорциум

БАКУ /Trend/ - Строительство Трансадриатического трубопровода (TAP), предполагающего поставки азербайджанского газа в Европу, завершено на 65 процентов, говорится в сообщении консорциума TAP, опубликованном во вторник.

"Объем проделанных работ включает в себя дизайн и закупки, а также строительство трубопровода на суше, его морского участка и монтаж надземных объектов (станций блокировки клапанов, компрессорных станций и принимающего терминала)", - говорится в сообщении.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, дну Адриатического моря, а затем в направлении юга Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и 8 километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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