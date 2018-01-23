Строительство TAP завершено на 65% - консорциум

23 января 2018 13:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Строительство Трансадриатического трубопровода (TAP), предполагающего поставки азербайджанского газа в Европу, завершено на 65 процентов, говорится в сообщении консорциума TAP, опубликованном во вторник.

"Объем проделанных работ включает в себя дизайн и закупки, а также строительство трубопровода на суше, его морского участка и монтаж надземных объектов (станций блокировки клапанов, компрессорных станций и принимающего терминала)", - говорится в сообщении.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, дну Адриатического моря, а затем в направлении юга Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и 8 километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MaksimTsurkov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Тэги:
  • TAP
Azernews Newspaper
Новости по теме
Рассматривается возможность подключения Венгрии к «Южному газовому коридору» (эксклюзив)
Энергетика 12:24
Испанская Enagas обнародовала объем инвестиций в TAP
Энергетика 11:49
Швейцарская компания о ходе подготовки к закупкам азербайджанского газа
Энергетика 22 января 17:24
Консорциум ТАР о ходе строительства трубопровода в Греции и Албании
Энергетика 18 января 10:09
В ходе работ в Италии консорциум TAP произвел вырубку больных оливковых деревьев
Энергетика 12 января 17:51
TAP усилит энергобезопасность Италии и всей Европы - управляющий директор
Энергетика 12 января 12:09
На долю TAP пришлась основная часть иностранных инвестиций в энергетическую сферу Албании
Энергетика 12 января 10:28
В Албании очищено свыше 165 километров территории по маршруту ТАР – министр
Энергетика 11 января 10:32
Около 50% маршрута TAP в Греции и Албании приведено в исходное состояние
Энергетика 10 января 16:24
Итальянская компания о ходе строительства микротоннеля в рамках проекта TAP
Энергетика 9 января 17:44
Еврокомиссия выделит 14 млн евро на проект TAP
Энергетика 9 января 17:38
Внесены изменения в маршрут TAP в Греции
Энергетика 8 января 17:45
В рамках строительства TAP проложено свыше 630 км труб
Энергетика 5 января 16:01
Перенос сроков одобрения кредита EIB для TAP не повлиял на расчеты ЗАО ЮГК
Энергетика 21 декабря 2017 15:02
До конца 2017 г. строительство TAP будет завершено более чем на 60% – консорциум
Энергетика 20 декабря 2017 20:13
EIB раскрыл причину переноса сроков одобрения кредита для TAP
Энергетика 20 декабря 2017 14:57
"Южный газовый коридор" не будет привлекать к проекту новые источники финансирования
Энергетика 20 декабря 2017 10:42
Проект TAP не претерпит изменений - управляющий директор
Энергетика 19 декабря 2017 15:11