Проект ТАПИ позволит диверсифицировать маршруты экспорта энергоресурсов Туркменистана - посол

БАКУ /Trend/ - Проект ТАПИ находится на стадии активной реализации, и на сегодняшний день строительство участка данного проекта на территории Туркменистана практически завершено.

Об этом в среду на брифинге, отвечая на вопрос журналиста Trend, сказал посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишанкулиев.

По словам посла, проект ТАПИ позволит диверсифицировать энергопотоки Туркменистана, а также в какой-то мере восполнить растущую потребность в природном газе в Индии.

“Недавно был предоставлен кредит на реализацию данного проекта Саудовской Аравией, что является показателем того, что в нем заинтересованы не только страны-участницы (Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия), но и другие страны не только региона, но и со всего мира”, - сказал Ишанкулиев.

Посол также отметил, что эти инвестиции иллюстрируют значимость проекта ТАПИ и большую вероятность его успешной реализации.

Напомним, что строительство туркменского участка газопровода ТАПИ протяженностью 214 километров началось в декабре 2015 года. Во второй половине февраля 2018 года планируется начать его прокладку на территории Афганистана. Возможные затраты проекта ТАПИ - до 10 миллиардов долларов. Консорциум TAPI Pipeline Company Limited при участии Азиатского банка развития (АБР) продолжает активные переговоры со всеми заинтересованными сторонами.

Изучаются различные варианты участия в проекте, такие как участие в доле компании, проектное финансирование, финансирование через международные банки развития и с помощью экспортно-кредитных агентств со всего мира.

Являясь лидером TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн "Туркменгаз", имеющий контрольный пакет акций, выполняет функции основного финансового партнера и управляющего проектом. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

Общая протяженность трубопровода мощностью 33 миллиарда кубометров газа в год составит 1814 километров, в том числе 774 километра - по территории Афганистана, 826 километров - Пакистана до населенного пункта Фазилка на границе с Индией. Газопровод ТАПИ будет экспортировать топливо с газового месторождения Галкыныш в Туркменистане, второго крупнейшего в мире.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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