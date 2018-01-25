Кыргызстан останавливает экспорт электроэнергии в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан с сегодняшнего дня уменьшил экспорт электроэнергии в Узбекистан на 100 мегаватт, об этом сообщили СМИ Кыргызстана, ссылаясь на председателя правления Нацэнергохолдинга Кыргызстана Айбека Калиевa.

Калиев сказал, что с Казахстаном и Узбекистаном достигнута договоренность о временном прекращении экспорта электроэнергии с завтрашнего дня из-за наступивших холодов.

Председатель правления сообщил, что экспорт электроэнергии в Узбекистан начался с декабря 2017 года.

Глава Нацэнергохолдинга подчеркнул, что для ТЭЦ Бишкека в декабре-феврале запланирована нагрузка в 320 мегаватт, в декабре этот показатель составил 350 мегаватт, в январе – 287 мегаватт.

«В связи с похолоданием мы подготовили теплообеспечивающие резервы. Имеется возможность поднять обеспечение теплом до 400 мегаватт», - сказал Калиев.

Узбекистан и Кыргызстан заключили соглашение об экспорте электроэнергии с декабря 2017 года по март 2018 года в объеме 550 миллионов киловатт-часов. Стоимость одного киловатт-часа по договору составляет 2,4 цента.

Если Кыргызстан поставит весь объем по названной цене, удастся заработать 13,2 миллиона долларов.

Ранее представители «Узбекэнерго» заявили, что поставки дешевой электроэнергии из Кыргызстана осуществляются для оптимизации работы энергосистемы и обеспечения аграрного сектора водными ресурсами.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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