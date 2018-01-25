Кыргызстан останавливает экспорт электроэнергии в Узбекистан

25 января 2018 17:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан с сегодняшнего дня уменьшил экспорт электроэнергии в Узбекистан на 100 мегаватт, об этом сообщили СМИ Кыргызстана, ссылаясь на председателя правления Нацэнергохолдинга Кыргызстана Айбека Калиевa.

Калиев сказал, что с Казахстаном и Узбекистаном достигнута договоренность о временном прекращении экспорта электроэнергии с завтрашнего дня из-за наступивших холодов.

Председатель правления сообщил, что экспорт электроэнергии в Узбекистан начался с декабря 2017 года.

Глава Нацэнергохолдинга подчеркнул, что для ТЭЦ Бишкека в декабре-феврале запланирована нагрузка в 320 мегаватт, в декабре этот показатель составил 350 мегаватт, в январе – 287 мегаватт.

«В связи с похолоданием мы подготовили теплообеспечивающие резервы. Имеется возможность поднять обеспечение теплом до 400 мегаватт», - сказал Калиев.

Узбекистан и Кыргызстан заключили соглашение об экспорте электроэнергии с декабря 2017 года по март 2018 года в объеме 550 миллионов киловатт-часов. Стоимость одного киловатт-часа по договору составляет 2,4 цента.

Если Кыргызстан поставит весь объем по названной цене, удастся заработать 13,2 миллиона долларов.

Ранее представители «Узбекэнерго» заявили, что поставки дешевой электроэнергии из Кыргызстана осуществляются для оптимизации работы энергосистемы и обеспечения аграрного сектора водными ресурсами.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Узбекистане начато строительство оценочной скважины на крупнейшем газовом месторождении
Узбекистан 20:52
Парламент Узбекистана принял закон «О госзакупках»
Бизнес 19:21
Узбекско-французский автопроизводитель определился с модельным рядом
Бизнес 16:44
В Узбекистане примут правила инновационной деятельности
Бизнес 15:51
Узбекистан намерен привлечь Deloitte к разработке ИКТ-стратегии
Бизнес 13:11
В Узбекистане утверждены правила клиринговых операций на товарно-сырьевой бирже
Бизнес 12:29
Президент Узбекистана утвердил соглашение с РФ о сотрудничестве в сфере атомной энергии
Экономика 09:32
В Таджикистане открывается диалог "Центральная Азия + Япония"
Таджикистан 09:31
В Узбекистане создадут новый газоперерабатывающий завод и газохимический комплекс
Энергетика 24 января 18:20
В Узбекистане стратегическим предприятиям разрешили не проводить тендеры
Бизнес 24 января 17:47
В Узбекистане беспилотники помогут развитию сельского хозяйства
Бизнес 24 января 17:47
Узбекистан и Афганистан готовы сотрудничать по вопросу поставок автомобильной техники
Бизнес 24 января 15:31
В Кыргызстане предупредили об аномальном похолодании
Кыргызстан 24 января 09:34
Узбекский «Ипотека-банк» показал рост более чем в два раза по всем позициям
Узбекистан 23 января 23:56
Узбекский «Ахангаранцемент» признан лучшим в холдинге «Евроцемент групп»
Узбекистан 23 января 23:55
Узбекистан направит значительную сумму на строительство доступного жилья
Бизнес 23 января 17:44
Страховые выплаты крупнейшей страховой компании Узбекистана увеличились в три раза
Бизнес 23 января 15:56
Кыргызстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном о делегировании ответственности за обслуживание воздушного движения
Центральная Азия 23 января 14:38