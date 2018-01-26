В ближайшие годы потребность горно-металлургического комбината Узбекистана в электроэнергии значительно вырастет

ТАШКЕНТ /Trend/ - Вопросы реализации программы гарантированного обеспечения электроэнергией новые производственные мощности Навоийского горно-металлургического комбината были рассмотрены на совещании, состоявшемся под председательством президента Узбекистана, сообщили в пресс-службе главы государства.

В его работе приняли участие руководство и специалисты акционерного общества «Узбекэнерго» и его территориальных предприятий, Навоийского ГМК, заинтересованных министерств и ведомств.

Как отметил Шавкат Мирзиёев, на комбинате начата реализация 27 инвестиционных проектов общей стоимостью три миллиарда долларов, которые планируются завершить до 2026 года. Благодаря этому объемы производства увеличатся в 1,3 раза, а также будет создано более 30 тысяч новых рабочих мест

Но ввод и обеспечение бесперебойной работы подобных крупных предприятий требует дополнительных энергоресурсов, добавил глава государства. Так, к 2026 году потребность Навоийского ГМК в электроэнергии возрастет на 303 мегаватта и достигнет 703 мегаватт.

В целях обеспечения электричеством новых подразделений комбината, в том числе двух крупных гидрометаллургических заводов, 9 января была принята специальная программа, которая предусматривает реализацию 16 инвестиционных проектов стоимостью 1,9 миллиарда долларов.

В частности, на Тахиаташской теплоэлектростанции в текущем году будут введены в строй два новых энергоблока общей мощностью 510 мегаватт, а суммарная мощность электростанции достигнет 1010 мегаватт.

На Навоийской ТЭС в 2019 и 2023 годах будут запущены две парогазовые установки по 450 мегаватт каждая, общая мощность станции составит 2 258 мегаватт. Кроме того, намечено построить 10 подстанций и проложить более тысячи километров внешних электросетей.

Президент Узбекистана, особо отметив важность предстоящей работы, определил актуальные задачи в данном направлении. Было указано на необходимость разработки "дорожных карт" по каждому инвестиционному проекту, определив в них конкретные сроки каждого этапа от подготовки проектной документации до ввода объектов в эксплуатацию.

Поставлена задача разработать Концепцию развития энергетической отрасли в 2018-2028 годах, уделив при этом особое внимание развитию возобновляемых, альтернативных источников энергии, даны поручения по оперативной и качественной экспертизе предпроектной документации и импортных договоров, привлечению к этому процессу высококвалифицированных специалистов.

Были также рассмотрены вопросы контроля за ходом строительства парогазовых установок посредством видеонаблюдения, обеспечения безопасности строительства объектов, а также производства, передачи и потребления электроэнергии.

Компании "Узбекэнерго" поручено более широко привлекать отраслевые предприятия и использовать отечественную продукцию при строительных работах, в этих целях укреплять материально-техническую базу действующих в этой сфере подрядных организаций.

(Автор: Мамед Дашдемиров. Редактор: Ирина Парфёнова)

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