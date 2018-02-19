Азербайджан и Россия заинтересованы в создании электроэнергетической сети с Грузией

19 февраля 2018 19:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министры энергетики Азербайджана и России Пярвиз Шахбазов и Александр Новак выразили заинтересованность в создании общей электроэнергетической сети при участии Грузии, говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана, распространенном в понедельник.

Стороны на встрече в Москве обсудили ряд актуальных вопросов, имеющих важное значение в энергетическом секторе, новые процессы на мировом энергетическом рынке и укрепление регионального сотрудничества и подчеркнули, что развитие азербайджано-российского сотрудничества включает и энергетический сектор.

Азербайджанский министр отметил, что у двух стран есть потенциал для формирования энергетического коридора на основе параллельно действующих систем.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы увеличения энергообмена между двумя странами, а также строительство второй межгосударственной ВЛЭП "Яшма-Дербент", которая сыграет важную роль в активизации энергетического коридора "Север-Юг". Достигнута договоренность о проведении заседания рабочей группы в ближайшем будущем. Кроме того, было также рассмотрено комплексное исследование гидроэнергетических ресурсов реки Самур и перспективы строительства ГЭС", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что обе стороны также выразили заинтересованность в создании электроэнергетической сети Россия-Азербайджан-Грузия-Россия, подчеркнув необходимость встреч в трехстороннем формате.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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