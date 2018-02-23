Около 52% территории по маршруту TAP в Греции и Албании приведено в исходное состояние

23 февраля 2018 11:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Приведено в исходное состояние около 52 процентов территории по маршруту прокладки Трансатлантического трубопровода (TAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, сообщает в пятницу консорциум TAP AG.

"После завершения строительства, вся территория вдоль маршрута трубопровода будет восстановлена, как минимум, приведена в исходное состояние. На данный момент осуществлены работы по восстановлению территории на участке свыше 400 километров из 765 километров общей протяженности трубопровода. Приверженность защите окружающей среды является приоритетом в реализации этого проекта", - говорится в сообщении.

ТАР стоимостью в 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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