Вступление Азербайджана в энергетическую хартию - большой вклад в будущее энергосектора - Урбан Руснак

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Международную энергетическую хартию ждет плодотворное и полезное, по многим направлениям, сотрудничество. Об этом в четверг в Баку на конференции по энергоэффективности сказал генеральный секретарь Энергетической хартии Урбан Руснак.

"Я выражаю благодарность министерству энергетики, которое ведет эту трудоемкую работу по запуску и реализации проектов энергоэффективности, внося большой вклад в будущее энергетического сектора", - сказал Руснак.

Генеральный секретарь также подчеркнул необходимость дальнейшего нахождения экономных и выгодных путей использования энергоресурсов. "Мы оказываем и готовы и дальше оказывать поддержку Азербайджану по реализации проектов энергоэффективности", - сказал Руснак.

Реализация законопроекта об эффективном использовании энергии, по словам генерального секретаря, будет нелегкой, однако способствует росту экспорта энергоресурсов, а также их максимально-эффективному использованию.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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