Благодаря сотрудничеству ОПЕК и Азербайджану удалось стабилизировать цены на мировом нефтяном рынке - министр (версия 2)

19 марта 2018 16:41 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и ОПЕК тесно сотрудничают, и в рамках этого сотрудничества удалось добиться стабилизации цен на мировом нефтяном рынке, сказал в понедельник на пресс-конференции в Баку министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

По словам министра, накануне генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которой обсуждались вопросы сотрудничества Азербайджана и ОПЕК, ситуации на международном рынке нефти и другие международные и региональные вопросы, и глава государства дал свои ценные рекомендации генсеку ОПЕК.

"В настоящее время существует тесное сотрудничество между Азербайджаном и ОПЕК, которое ведется в формате ОПЕК+. Эта инициатива реализуется с конца 2016 года, и в основном была связана с нестабильностью мировых цен на нефть. За минувший период в рамках этого сотрудничества удалось добиться определенного роста и стабилизации цены на нефть, балансировки спроса и предложения на рынке. Эти достижения на фоне экономических процессов в мире позволило улучшить ситуацию в ряде стран", - сказал Шахбазов.

Министр отметил, что в ходе встречи с генсеком ОПЕК обсудили возможности реализации этой инициативы в будущем, создание определенных платформ для того, чтобы инициатива оставалась в силе, а также провели обмен мнениями по дальнейшим консультациям с другими странами и механизму принятия дальнейших решений.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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