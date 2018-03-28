В Казахстане планируют освоить 4 нефтяных месторождения

28 марта 2018 12:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Казахстане ведется изучение планов по разработке четырех новых нефтяных месторождений на Каспийском море, поблизости от месторождения «Кашаган».

Консорциум «North Caspian Operating Company» также продолжает оценивать варианты развития будущих этапов освоения месторождения «Кашаган», передает «Казинформ».

Консорциум завершает значительные исследования по выбору концепции потенциального совместного освоения месторождений «Каламкас-море» и близлежащего месторождения «Хазар».

В настоящее время, подрядчики вовлеченные в освоение новых месторождений, определяют несколько решений для сокращения затрат, с целью обеспечить рентабельность проекта.

Геологические запасы месторождения «Кашаган», расположенном на Каспийском море, и откуда поступает нефть в трубопроводы КТК и АО «КазТрансОйл», официально оцениваются в 4,8 миллиона тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые - около 10 миллиардов баррелей. Запасы природного газа на месторождении составляют более одного триллиона кубометров.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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