Нефтяная корзина ОПЕК 11 апреля подорожала

12 апреля 2018 13:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 11 апреля составила 68,29 доллара за баррель, что на 1,34 доллара выше по сравнению с показателем вторника, сообщили Trend в четверг в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть в четверг снижаются в рамках коррекции после резкого роста накануне.

По состоянию на 13:10 четверга, стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,36 процента - до 71,8 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI понижалась на 0,19 процента - до 66,69 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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