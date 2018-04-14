В Wood Mackenzie спрогнозировали объем инвестиций в нефтяной сектор Азербайджана (Эксклюзив)

14 апреля 2018 08:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В период с 2018 по 2025 годы в нефтяной сектор Азербайджана будет инвестировано более 20 миллиардов долларов США, сообщила Trend главный аналитик по Каспийскому региону международной консалтинговой компании Wood Mackenzie Эшли Шерман.

По словам главного аналитика, годовые инвестиции в энергетический сектор Азербайджана достигли своего пика в 2014-2015 годах, когда расходы на проекты "Шах Дениз-2" и "Южный газовый коридор" были наиболее большими.

"Мы не ожидаем, что будущие годовые инвестиции будут соответствовать этим максимумам, так как новые upstream-проекты (разведка и добыча) будут менее масштабны, чем 20-миллиардный "Шах Дениз-2". В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что в период с 2018 по 2025 год в Азербайджане будет инвестировано более 20 миллиардов долларов. Эта сумма включает в себя новую нефтяную платформу на блоке "Азери-Чираг-Гюнешли" (Центральный Восточный Азери), окончательное инвестиционное решение по которой будет принято в 2019 году", - сказала Шерман.

Она отметила, что, тем не менее, можно подтвердить наличие нескольких других многомиллиардных проектов, в основном ориентированных на газ.

"Это проекты, которые будут реализованы посредством сделок с новыми партнерами по блоку "Умид-Бабек" и месторождению "Карабах", фаза полного освоения месторождения "Абшерон" и добыча глубокозалегающего газа с АЧГ. Кроме того, реализация проекта нефтегазохимического комплекса SOCAR GPC потребует дополнительные четыре миллиарда долларов. Возобновленные разведочные работы на Каспии также могут выявить новые месторождения нефти или газа", - сказала Шерман.

Главный аналитик добавила, что при этом, как и другие страны, Азербайджан должен выдержать конкуренцию за инвестиции в борьбе против других привлекательных нефтегазовых возможностей в регионе и во всем мире.

"Важными факторами будут экономия затрат и рентабельность экспорта газа", – отметила аналитик Wood Mackenzie.

Wood Mackenzie - это международная консалтинговая компания, предоставляющая широкий спектр услуг в сфере отраслей топливно-энергетического комплекса. Компания была основана в 1973 году, ее штаб-квартира расположена в Эдинбурге в Шотландии.

В Азербайджане Wood Mackenzie работает как с представительствами ее глобальных клиентов, так и с местными компаниями.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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