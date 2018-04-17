Оглашены сроки подключения TANAP к газораспределительной сети Турции

ЭСКИШЕХИР /Trend/ - Проект строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP) уже завершен на 93 процента.

Об этом во вторник на пресс-конференции в турецком городе Эскишехир сказал глава консорциума ТANAP Салтук Дюзйол.

По словам главы консорциума, уже построено 1 340 километров трубопровода. TANAP будет подключен к национальной газораспределительной сети Турции в июле 2018 года, добавил Дюзйол.

Глава консорциума отметил, что акционеры TANAP уже привлекли 3,75 миллиарда долларов от международных финансовых организаций, всего же на реализацию проекта было затрачено свыше 5,6 миллиарда долларов. Общая стоимость TANAP, добавил Дюзйол, оценивается в восемь миллиардов долларов.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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