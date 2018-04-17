Канадская компания взяла под полный контроль нефтяной блок в Азербайджане

17 апреля 2018 17:52 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
На суше Азербайджана стартовали геологические исследования
Энергетика 16 апреля 18:03
На сухопутном нефтяном блоке в Азербайджане установят дополнительное оборудование
Энергетика 13 апреля 20:26
Канадская компания оптимизирует деятельность в Азербайджане
Энергетика 12 апреля 16:44
Доходы канадской нефтекомпании выросли от добычи в Азербайджане
Энергетика 12 апреля 15:14
Zenith Energy завершает ремонт скважины на суше в Азербайджане
Энергетика 10 апреля 17:10
Канадская компания назвала объемы добычи азербайджанской нефти
Энергетика 19 февраля 17:40
Канадская компания ожидает увеличения добычи нефти на суше Азербайджана
Энергетика 19 февраля 16:33
Канадская компания установит российское оборудование на азербайджанском месторождении
Энергетика 19 февраля 14:18
В Азербайджан поставят новую партию китайского нефтедобывающего оборудования
Энергетика 19 февраля 14:13
Zenith Energy назвала сроки завершения ремонта скважины в Азербайджане
Энергетика 19 февраля 12:39
Zenith Energy рассказала о ремонте скважин в Азербайджане
Энергетика 17 января 12:11
Первая партия китайского нефтедобывающего оборудования доставлена в Азербайджан
Энергетика 4 января 14:25
Канадская компания назвала сроки завершения ремонта скважины в Азербайджане
Энергетика 19 декабря 2017 17:39
Буровые работы канадской Zenith Energy в Азербайджане рассчитаны до 2033 года
Энергетика 18 декабря 2017 16:26
Канадская компания назвала стоимость восстановления скважин на суше Азербайджана
Энергетика 18 декабря 2017 14:31
Канадская компания завершает капремонт скважин на суше Азербайджана
Энергетика 21 ноября 2017 12:25
Канадская компания назвала объемы добычи азербайджанской нефти
Энергетика 17 ноября 2017 15:35
Zenith Energy повысила добычу на азербайджанском месторождении
Энергетика 17 октября 2017 16:45