Wood Mackenzie оценила потенциал добычи углеводородов в Азербайджане (Эксклюзив)

18 апреля 2018 08:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - События, которые происходили и произойдут в энергетическом секторе Азербайджана в 2017 и 2018 годах, оказывают положительное влияние на будущую добычу нефти и газа в стране, сказала Trend главный аналитик по Каспийскому региону международной консалтинговой компании Wood Mackenzie Эшли Шерман.

По словам главного аналитика, продление соглашения по разработке блока нефтяных месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) до 2050 года и добыча первого газа в рамках второй фазы разработки газового месторождения "Шах Дениз" (Шах Дениз-2"), запланированная на вторую половины 2018 года, - это глобально значимые вехи, которые помогут сформировать прогноз по добыче на несколько десятилетий.

"Тем не менее, нефть и газ имеют склонность к разным тенденциям. Самое главное не допустить значительного снижения добычи нефти, в частности на блоке АЧГ и месторождениях, разрабатываемых госкомпанией SOCAR. В противовес этому объем продаж газа почти удвоится к 2025 году, и это благодаря только лишь "Шах Дениз-2"", - сказала Шерман.

Главный аналитик отметила, что приоритетом для Азербайджана и SOCAR является диверсификация, поэтому производство и международные инвестиции не так зависят от двух мегапроектов (АЧГ и "Шах Дениз-2").

"В 2018 году продолжатся соответствующие переговоры с Total и Statoil по разработке блока "Умид-Бабек" и месторождения "Карабах", а бурение на месторождении "Абшерон" уже началось", - сказала Шерман.

Главный аналитик отметила, что в равной степени богатый потенциал Азербайджана включает в себя всю энергетическую цепочку ценностей.

"Проект SOCAR Polymer и карбамидный завод SOCAR будут запущены в 2018 году. Прогресс по крупному нефтехимическому проекту SOCAR GPC также входит в число топовых приоритетов страны", - добавила Шерман.

Wood Mackenzie - это международная консалтинговая компания, предоставляющая широкий спектр услуг в сфере отраслей топливно-энергетического комплекса. Компания была основана в 1973 году, ее штаб-квартира располагается в Эдинбурге в Шотландии.

В Азербайджане Wood Mackenzie работает как с представительствами ее глобальных клиентов, так и с местными компаниями.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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