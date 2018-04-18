Азербайджан примет участие в заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+

БАКУ /Trend/ - Азербайджан будет представлен на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится 20 апреля, сообщили Trend в среду в министерстве энергетики Азербайджана.

На заседании в Джидде (Саудовская Аравия) Азербайджан представит заместитель министра энергетики Самир Велиев.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ был создан с целью контроля выполнения странами взятых на себя обязательств по сокращению добычи нефти.

Отметим, что в декабре 2016 года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая 2017 года до конца первого квартала 2018 года. На последнем заседании ОПЕК в Вене соглашение было вновь продлено до конца 2018 года. Азербайджан присоединился к данному решению.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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