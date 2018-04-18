"Газпром" и Saudi Aramco скоординируют сотрудничество в газовой сфере

18 апреля 2018 20:19 (UTC+04:00)

"Газпром" и Saudi Aramco договорились о создании совместного координационного комитета по реализации меморандума о сотрудничестве, который был подписан осенью 2017 года, говорится в сообщении российской компании, передает ТАСС.

Создание комитета предусмотрено дополнением к меморандуму, который сегодня был подписан на встрече главы "Газпрома" Алексея Миллера и министра энергетики королевства Халедом аль-Фалехом и президентом компании Амином Нассером, говорится в сообщении.

"На переговорах была дана положительная оценка перспектив взаимодействия в газовой сфере", - отмечается в нем.

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