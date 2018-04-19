Узбекистан может подписать с Россией соглашение о строительстве АЭС в ближайшее время

19 апреля 2018 16:00 (UTC+04:00)

Узбекистан рассчитывает в текущем году подписать с РФ соглашение о строительстве АЭС. Об этом, как передаёт Sputnik Узбекистан, сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на церемонии открытия Кандымского газоперерабатывающего комплекса.

«Скоро, наверное, в этом году мы подпишем (соглашение — Прим. редакции) о начале строительстве АЭС. Все то, что мы подписываем и договариваемся с Путиным, остается в силе и берется на особый контроль», — сказал президент на церемонии открытия Кандымского газоперерабатывающего комплекса

Отметим, что ранее российская сторона предложила построить в Узбекистане станцию из двух современных блоков поколения «3+» ВВЭР-1200. Проект по строительству похожей станции, которую «Росатом» возводит в Бангладеш, оценивается примерно в 13 миллиардов долларов, из которых 11,3 миллиарда предоставлены Россией в качестве государственного экспортного кредита.

При этом Россия готова предложить несколько вариантов финансирования проекта, в том числе на условиях государственного кредита, по схеме заемных денег с рынка, инвестирования собственных средств, а также на условиях BOO — Build-Own-Operate (Строй-Владей-Эксплуатируй). В прошлом году 29 декабря между правительствами Узбекистана и России было заключено Соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

С российской стороны документ подписан генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым, от имени правительства Узбекистана — заместителем премьер-министра Нодиром Отажоновым. Соглашение предполагает формирование совместных рабочих групп для выполнения конкретных проектов и научных исследований, а также обмен экспертами, организацию семинаров и симпозиумов.

Среди перспективных направлений двустороннего сотрудничества — подготовка кадров для атомной энергетики Узбекистана, строительство АЭС и исследовательских реакторов, разведка и разработка урановых месторождений, рекультивация урановых хвостохранилищ, производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, другие научные и фундаментальные исследования.

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