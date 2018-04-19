В Азербайджане почти вдвое снизилось потребление газа

19 апреля 2018 16:02 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Завтра в Абшеронском районе будут перебои в подаче газа
Общество 17 апреля 20:10
В Азербайджане незначительно снизилось потребление газа
Энергетика 14 марта 11:40
В прошлом году в Азербайджане газифицировано 56 населенных пунктов
Энергетика 7 марта 16:19
В двух районах Баку будут перебои в подаче газа
Общество 27 февраля 20:18
Газовый оператор Азербайджана закупает манометры
Тендеры 26 февраля 14:34
В ряде районов Баку будут перебои в подаче газа
Общество 16 января 19:56
В Азербайджане выросло потребление газа
Энергетика 16 января 12:58
В одном из районов Баку будут перебои в подаче газа
Энергетика 11 января 20:16
Завтра в один из районов Баку газ будет подаваться с перебоями
Общество 19 декабря 2017 19:07
В Азербайджане выросло потребление газа
Энергетика 11 декабря 2017 20:06
Госструктуры о развитии жилищно-коммунального хозяйства бакинского поселка Нардаран
Общество 30 ноября 2017 02:37
В одном из районов Баку завтра будут перебои в подаче газа
Энергетика 29 ноября 2017 20:17
Газовый оператор Азербайджана закупает соединительные части трубопроводов
Тендеры 14 ноября 2017 15:49
В Азербайджане выросло потребление газа
Энергетика 13 ноября 2017 11:19
В Азербайджане выросло потребление газа
Энергетика 3 октября 2017 13:11
В Баку и Абшеронском районе будет ограничена подача газа
Общество 19 сентября 2017 19:01
В Азербайджане снизился спрос на газ
Энергетика 10 июля 2017 17:18
В одном из районов Баку завтра будет ограничена подача газа
Общество 29 июня 2017 19:59