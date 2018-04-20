Реализация проекта ТАПИ может помешать транспортировке туркменского газа в Иран

20 апреля 2018 20:58 (UTC+04:00)

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