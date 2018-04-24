KazEnergy рассказала о потенциале Казахстана по добыче нефти и газа

24 апреля 2018 19:45 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Казахстан планирует увеличить объём производства нефтепродуктов
Энергетика 20:23
В Казахстане построят завод по производству полиэтилена
Энергетика 20:18
Названы объемы добычи на азербайджанском нефтегазовом блоке
Энергетика 13 сентября 2017 16:56
Западные компании заинтересованы в иранских нефтегазовых проектах на Каспии
Энергетика 31 августа 2016 10:15
BP подтвердила запасы нефти и газа Узбекистана
Энергетика 10 июня 2016 15:37
В Туркменистане получены дополнительные объемы нефти и газа
Туркменистан 14 апреля 2016 13:46
Азербайджан за 10 месяцев добыл 35 млн тонн нефти
Энергетика 18 ноября 2015 19:20
В Азербайджане за III квартала добыто свыше 31 млн. тонн нефти
Энергетика 19 октября 2015 12:37
В Астане обсудят вопросы энергобезопасности в мире
Энергетика 18 ноября 2014 18:15
Создание отдельного минэнергетики в Казахстане позволит избежать разницы в прогнозных данных - эксперт
Энергетика 19 сентября 2014 19:11
Казахстану нерационально строить новый НПЗ - эксперт
Энергетика 19 сентября 2014 18:15
Казахстан и Иран обсуждают возобновление нефтяных swap-операций
Энергетика 18 сентября 2014 19:49
Казахстан должен иметь альтернативные России источники поставок нефтепродуктов - KazEnergy
Энергетика 18 сентября 2014 19:45
KazEnergy предлагает возродить в Казахстане совмещенные контракты на разведку и добычу
Энергетика 18 сентября 2014 18:35
Азербайджан увеличил добычу газа почти на 5%
Энергетика 14 августа 2014 12:26
В 2013 году в Казахстане выросла добыча нефти и газа - BP
Энергетика 17 июня 2014 13:11
SOCAR прогнозирует увеличение в 2014 году объемов добычи нефти
Энергетика 8 июня 2014 09:51
SOCAR прогнозирует увеличение в 2014 году объемов добычи нефти
Энергетика 5 июня 2014 13:23