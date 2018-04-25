Цены на нефть снижаются после данных API о росте запасов в США

25 апреля 2018 10:15 (UTC+04:00)

Цены на нефть слегка снижаются в среду утром, в то время как рынок оценивает данные Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов нефти в США за неделю, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 8.39 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,08%, до 73,8 доллара за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,13% - до 67,61 доллара за баррель.

По данным API, за неделю к 20 апреля запасы нефти в США выросли на 1,1 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов. Между тем запасы бензина снизились на 2,7 миллиона баррелей, дистиллятов - на 1,9 миллиона баррелей. Официальные данным по запасам от министерства энергетики США будут опубликованы позднее в среду.

Несмотря на снижение стоимости нефти в среду, которое, как сообщают трейдеры, стало результатом фиксации роста накануне, аналитики считают, что период избыточного предложения на рынке, который начался в 2014 году, теперь закончился. Этому способствуют периодические сбои в поставках, а также высокий спрос.

"Рыночные настроения становятся все более оптимистичными по отношению к нефти", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика FXTM Лукмана Отунуги (Lukman Otunuga).

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