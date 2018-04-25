Фархадская ГЭС является стратегическим объектом для Таджикистана и Узбекистана - спикер парламента

25 апреля 2018 16:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Решение вопроса по Фархадской ГЭС между Таджикистаном и Узбекистаном является важнейшим стратегическим шагом. Об этом, как передают в среду таджикские СМИ, заявил спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров.

Выступая сегодня перед депутатами парламента, он заявил, что, подписав 9 марта в Душанбе Соглашение о сотрудничестве по обеспечению функционирования плотины Фархадской ГЭС, президенты двух государств поставили точку в одной из наболевших проблем в отношениях официального Душанбе и Ташкента.

«Этот объект на сегодняшний день остается стратегически важным и для Таджикистана и для Узбекистана. Водохранилище Фархадской ГЭС обеспечивает орошение свыше 45 тысяч гектаров земель в северном Таджикистане и более 330 тысяч гектаров в Узбекистане», - отметил Зухуров.

Выступая по данному вопросу, первый заместитель главы минэнергетики и водных ресурсов Таджикистана Султон Рахимзода отметил, что согласно вышеназванному соглашению обслуживание и финансирование Фархадской ГЭС будет осуществлять Узбекистан, а охрану объекта – Таджикистан.

Депутаты единогласно и без обсуждения ратифицировали вышеназванное Соглашение.

Соглашение было подписано 9 марта лидерами Таджикистана и Узбекистана сроком на 49 лет.

Как ранее сообщалось, после почти 20-летнего спора по плотине Фархадской ГЭС Душанбе и Ташкент пришли к компромиссу: объект признается имуществом Узбекистана, земля, на которой он возведен, принадлежит Таджикистану.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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