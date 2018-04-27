ВР внесла большой вклад в развитие азербайджанской экономики – глава Каспийского центра энергетики

27 апреля 2018 20:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За годы деятельности в Азербайджане компания ВР внесла большой вклад в развитие азербайджанской экономики, сказал в пятницу Trend глава Каспийского центра энергетики и окружающей среды Университета АДА, эксперт Эльнур Солтанов.

«Основу для развития азербайджанской экономики заложил нефтегазовый сектор. Развитие же в Азербайджане нефтегазового сектора после обретения независимости неразрывно связано с ВР. Месторождения в азербайджанском секторе Каспийского моря, такие как «Азери-Чираг-Гюнешли», являются очень сложными, и в первые годы независимости у Азербайджана не было ни средств, ни технологий для их разработки. Тогда ключевую роль сыграли ВР и других зарубежные компании. Также это было своего рода политической поддержкой реализуемым проектам», - сказал Солтанов.

Эксперт напомнил, что сегодня ВР является обладателем наибольшей доли и оператором в проектах «Азери-Чираг-Гюнешли» и «Шах Дениз».

«Проекты в Азербайджане принесли ВР миллиарды долларов. Компания повысила свой престиж, приобрела огромный опыт. В свою очередь, азербайджанские компании, работая с ВР, освоили новые технологии в нефтегазовой отрасли. Азербайджанцы сегодня занимают руководящие должности в ВР-Azerbaijan, и это вносит свой вклад в развитие кадрового потенциала в данной области»,- сказал глава центра.

Напомним, что в четверг в Лондоне между азербайджанской госнефтекомпанией SOCAR и британской компанией BP было подписано соглашение о долевом разделе добычи по совместной разведке и разработке перспективного блока D230 в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Согласно соглашению, рассчитанному на 25 лет, 50 процентов доли участия будет принадлежать BP, которая станет оператором на период разведки, а остальные 50 процентов - SOCAR.

Блок D230 на Северном Абшероне в азербайджанском секторе Каспия охватывает структуру на глубине моря до 300 метров при глубине продуктивного пласта в интервале 3000 - 5000 метров.

В мае 2016 года SOCAR и BP подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу проведения геологоразведочных работ на потенциально перспективных структурах блока D230.

Подписанный меморандум предоставлял BP исключительное право на ведение с SOCAR переговоров в связи с заключением соглашения по геологоразведке и разработке блока D230.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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