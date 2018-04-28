Консорциум TAP получил сертификат ISO 14001

БАКУ /Trend/ - Система управления окружающей средой Трансадриатического трубопровода (TAP), которая охватывает всю деятельность по строительству трубопровода в Италии, Албании и Греции, а также корпоративную деятельность TAP, получила сертификат Международной организации по стандартизации (ISO) 14001:2015, говорится в сообщении консорциума по строительству трубопровода, предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу.

«Сертификат был передан TAP французской инспекционно-сертификационной компанией Бюро Веритас», - говорится в сообщении.

Управляющий директор TAP Лука Скьеппати сказал, что вся организация TAP работала над достижением этой важной вехи.

«Мы гордимся тем, что наши усилия были успешными. ISO 14001 обеспечивает эффективное управление экологическими аспектами работы по строительству и помогает TAP постоянно улучшать свои экологические показатели за счет более эффективного использования ресурсов и сокращения отходов», - сказал Скьеппати.

Система управления окружающей средой, сертифицированная по ISO, требует, чтобы организация учитывала все экологические проблемы, связанные с ее деятельностью, такие как загрязнение воздуха, проблемы с водой и сточными водами, управление отходами, загрязнение почвы, смягчение последствий изменения климата и адаптация, а также использование ресурсов и эффективность.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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