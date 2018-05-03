SOCAR расширит сеть АЗС в Азербайджане

3 мая 2018 15:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания SOCAR Petroleum (оператор сети автозаправочных станций азербайджанской госкомпании SOCAR) планирует в 2018 году довести количество АЗС в стране до 29. Об этом сообщается в видео компании, размещенном в четверг в социальной сети Facebook.

Согласно материалу, три новые АЗС SOCAR будут открыты в Баку.

"Строительство одной из них в Пираллахинском районе уже завершено, и в ближайшие дни АЗС будет введена в эксплуатацию. Строительство другой АЗС завершается на территории известной как "Машин Базары" в Ясамальском районе столицы", - сообщается в видео.

Отмечается, что строительство еще одной АЗС началось неподалеку от трассы Баку-Новханы в Бинагадинском районе.

В настоящее время SOCAR занимается розничной продажей нефтепродуктов посредством своих АЗС в Азербайджане, Грузии, Украине, Румынии и Швейцарии. Сеть АЗС SOCAR в Азербайджане насчитывает 26 единиц.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MTsurkovTrend

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