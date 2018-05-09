ОПЕК продолжит добиваться ребалансировки нефтяного рынка и возвращения инвестиций в отрасль, написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter министр энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазруи, который в настоящее время является президентом ОПЕК, сообщает Прайм.

Аль-Мазруи сделал запись после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном, который входит в ОПЕК, и введении экономических санкций против него.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения по атому с Ираном. Восстановление санкций против Ирана займет от 90 до 180 дней, именно за этот срок партнерам Ирана потребуется прекратить ведение бизнеса с этой страной, заявило министерство финансов США.

"ОПЕК - неполитическая организация. Наша цель - гарантировать стабильность нефтяных рынков, чтобы обеспечить эффективные экономические и регулярные поставки нефти потребителям и справедливый возврат капитала тем, кто инвестируют в нефтяную отрасль. Работая совместно с нашими партнерами, наши общие усилия по ребалансировке нефтяного рынка и возвращению инвестиций в отрасль продвигаются неплохо. Вместе мы продолжим фокусироваться на этих целях", - отметил аль-Мазруи.

Он выразил уверенность, что нефтяной сектор продолжит поддерживать глобальный экономический рост и развитие в течение многих лет.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году во время президентства Барака Обамы достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

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