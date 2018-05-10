Цена барреля нефти марки WTI превысила $71 на фоне решения Трампа по Ирану

10 мая 2018 03:59 (UTC+04:00)

Стоимость барреля нефти марки WTI, торгующейся на Нью-Йоркской товарной бирже, по итогам торговой сессии в среду увеличилась на $2,08 (3,01%), достигнув $71,14. Это произошло на фоне объявленного днем ранее президентом США Дональдом Трампом решения о выходе из ядерного соглашения с Ираном, передает ТАСС.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, это самый крупный показатель стоимости нефти за последние 3,5 года. По данным издания, рост цен вызван опасениями значительных сокращений объемов поставок нефти ввиду ожидаемого возобновления санкций в отношении Ирана, который в настоящий момент экспортирует до 2 млн баррелей в сутки.

"Если говорить о ценах, то, несомненно, наблюдается риск повышения", - заявил газете старший аналитик инвестиционной компании Massar Capital Management Марван Йоунес. "Очевидно, что рынкам претит неопределенность", - добавил он. "Если спрос [на нефть] не удастся обеспечить с помощью поставок из США или откуда-то еще, цены будут только расти", - заявил в свою очередь изданию бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам международной энергетики Дэвид Голдвин.

Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе - сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных ранее США и ЕС. Как заявил глава Белого дома, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) оставлял Ирану возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений. Трамп обещал не только вернуть старые, но также ввести новые санкции, если Тегеран решит воплотить свои "ядерные амбиции". При этом он высказался в пользу заключения нового соглашения.

Лидеры Великобритании, Германии и Франции после заявлений Трампа призвали всех участников сделки продолжать ее всецело выполнять. В МИД РФ указали, что Москва разочарована шагом Вашингтона, и назвали решение Трампа ширмой для сведения политических счетов с Ираном.

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