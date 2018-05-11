Министр энергетики Турции уточнил дату открытия TANAP

11 мая 2018 13:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Церемония ввода в эксплуатацию Трансанатолийского трубопровода (TANAP) состоится 12 июня 2018 года, сообщают в пятницу турецкие СМИ со ссылкой на министра энергетики и природных ресурсов Турции Берата Албайрака.

Ранее издание Hurriyet со ссылкой на слова главы департамента инвестиций азербайджанской госкомпании SOCAR Вагифа Алиева сообщало, что запуск трубопровода состоится 19 июня.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MTsurkovTrend

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