Honeywell UOP и AFW обсудили строительство НПЗ в Джизакской области

29 июня 2018 15:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Американская Honeywell UOP и британская AFW обсудили объём работ, порядок разработки и предоставления исходных данных, необходимых для проектирования технологических объектов, сроки подготовки проектной документации для строительства технологических установок Нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области в Узбекистане. Об этом сообщили в пятницу узбекские СМИ.

Соответствующие обсуждения состоялись в Ташкенте 20-21 июня в рамках совещания между специалистами иностранных компаний.

Во время встречи рассмотрены механизмы реализации задач, обозначенных в постановлении президента Узбекистана от 24 мая 2018 года «О мерах по дальнейшему углублению и расширению сотрудничества Республики Узбекистан с США», где данный инвестиционный проект значится одним из приоритетных в двусторонних экономических отношениях.

Американская компания Honeywell UOP выступает в качестве главного лицензиара технологий.

По мнению экспертов, запуск Джизакского НПЗ станет важным шагом в дальнейшем развитии нефтегазовой отрасли страны.

(Автор: Фикрет Долуханов. Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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