«Казатомпром» поставил первую партию урана британской компании

7 июля 2018 11:09 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - АО «НАК Казатомпром» Казахстана обеспечило первоначальную поставку чуть более 3 100 тонн урана британской компании Yellow Cake, говорится в сообщении, размещенном на сайте «НАК Казатомпром».

«После успешного размещения акций Yellow CakePlc АО «НАК Казатомпром» подтверждает, что обязательства по долгосрочному контракту, подписанному 10 мая, будут выполнены», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с условиями соглашения АО «НАК «Казатомпром» обеспечило первоначальную поставку чуть более 3100 тонн природного урана, что составляет более четверти добычи компании за 2018 год и более пяти процентов от мирового производства из первичных источников.

Соглашение носит долгосрочный характер, предусматривающий поставку природного урана на сумму до 100 миллионов долларов ежегодно по рыночным ценам по меньшей мере в течение последующих девяти лет при условии и по завершении последующих эмиссий компанией Yellow Cake, а также прочих определенных условий.

«Мы рады подписанию данного соглашения на поставку значительной части нашей продукции. Размещение акций компании YellowCake отвечает растущему спросу со стороны инвесторов, заинтересованных в ценных бумагах, привязанных к изменениям цен на уран», - сказал председатель правления АО «НАК «Казатомпром» Галымжан Пирматов, слова которого приводятся в сообщении.

АО «НАК«Казатомпром» является национальным оператором Казахстана по импорту–экспорту урана, редких металлов, ядерного топлива для атомных электростанций.

Компания создана в 1997 году. Единственным акционером компании является АО «Самрук-Қазына».

С 2009 года Казахстан является мировым лидером по добыче природного урана.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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