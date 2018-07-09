Павлодарский нефтехимический завод начал отгрузку реактивного топлива

БАКУ/Trend/ - ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (ПНХЗ) Казахстана возобновляет массовое производство авиатоплива марки РТ (реактивного топлива) и, со второй декады июля приступит к его отгрузке потребителям.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте «Павлодарского нефтехимического завода».

Как сообщается, в первой партии будет отгружено пять тысяч тонн авиатоплива марки РТ, что составит порядка 80 вагонов-цистерн.

Авиатопливо РТ производится на установке гидроочистки керосина комплекса первичной переработки нефти ПНХЗ, которая претерпела полную реконструкцию в период модернизации предприятия. Здесь же происходит очистка сырья от серо-, азот-, кислородсодержащих соединений, включая удаление меркаптанов с целью достижения требуемого показателя топлива для реактивных двигателей.

Топливо РТ, произведенное на Павлодарском НХЗ, полностью соответствует международным нормам, превосходя их по отдельным показателям. Так, павлодарское РТ отличается ультранизким содержанием серы, кроме того, оно имеет хорошие противоизносные свойства, высокую химическую и термоокислительную стабильность.

Павлодарский нефтехимический завод (ТОО «ПНХЗ») – крупнейшее предприятие на северо-востоке Казахстана по переработке нефти и производству нефтепродуктов и один из трех нефтеперерабатывающих заводов республики, 100 процентов акций которого принадлежат АО «Национальная компания «КазМунайГаз»».

Завод был введен в эксплуатацию в 1978 году и ориентирован на переработку нефтяного сырья западносибирских месторождений. Предприятие имеет сбалансированную мощность 6 миллионов тонн нефти в год.

ПНХЗ выпускает широкую линейку нефтепродуктов. Среди них автомобильные бензины различных марок, дизельное топливо, нефтяное топливо (мазут), углеводородные сжиженные газы, вакуумный газойль, техническая сера, битумы нескольких сортов (строительный, дорожный, кровельный), нефтяной кокс.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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