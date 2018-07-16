Equinor обнародовала планы по разработке азербайджанского нефтегазового месторождения

БАКУ/Trend/ - Планируется бурение оценочной скважины в первую очередь на азербайджанском нефтегазовом месторождении "Карабах".

Об этом сообщили Trend в норвежской компании Equinor, в ответ на вопрос о запланированных начальных работах, которые будут осуществляться на месторождении "Карабах" в соответствии с соглашениями, подписанными с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR в мае текущего года.

"Мы обсуждаем планы и сроки с SOCAR. В первую очередь планируется бурение оценочной скважины. Точные детали зависят от заключения контрактов на предоставление оборудования и услуг", - сказали в компании.

Кроме того, в Equinor отметили, что пока слишком рано говорить с какими компаниями будут заключены контракты по реализации проекта.

Отметим, что 5 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашения, подписанные 30 мая 2018 года между азербайджанской госкомпанией SOCAR и норвежской Equinor.

Первое соглашение представляет собой risk-service контракт (RSA) по месторождению "Карабах" в азербайджанском секторе Каспия, второе - соглашение о разделе добычи (PSA) и разведке на перспективных структурах "Дан Улдузу", "Ашрафи" и "Айпара".

Соглашения предусматривают долевое распределение 50 на 50.

Первое соглашение подписано между SOCAR, Statoyl Azerbaijan Qarabag BV (Statoil) и SOCAR Qarabag LLC (SOCAR Qarabag), а второе - между SOCAR, Statoil Azerbaijan Ashrafi Dan Ulduzu Aypara BV ("Statoil") и аффилированной компанией SOCAR.

Нефтегазовое месторождение "Карабах", открытое в 2000 году, расположено в 130 километрах к востоку от Баку. Глубина моря на месторождении меняется в диапазоне 250-450 метров. Начальные запасы нефти месторождения оцениваются в 100 миллионов тонн.

Извлекаемые запасы месторождения "Карабах" оцениваются в 16 миллионов тонн нефти и 28 миллиардов кубометров газа. Глубина моря в районе месторождения составляет 180 метров.

Оператором разработки месторождения является SOCAR. Бурение разведочной скважины на "Карабахе" запланировано в 2018 году. Компания ожидает получения первой продукции с месторождения в 2021 году.

Контракт на разработку блока структур "Ашрафи" - "Дан-Улдузу", подписанный в 1997 году между SOCAR (20 процентов), ВР (30 процентов), Unocal (25,5 процента), Itochu (20 процентов) и Delta HESS (4,5 процента), потерял свою юридическую силу седьмого марта 2000 года.

Месторождение "Ашрафи" с запасами в 13 миллиардов кубометров газа и 17 миллионов тонн конденсата было открыто в 1999 году. В рамках разведочных работ на "Ашрафи" были выявлены запасы углеводородов в объеме порядка 20-40 миллионов тонн.

Месторождение "Ашрафи" расположено к северу от Абшеронского архипелага, в 105 километрах к северо-востоку от Баку.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.