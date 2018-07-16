Активы SOFAZ достигли рекордного показателя

16 июля 2018 19:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На первое июля 2018 года активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) увеличились на 6,22 процента по сравнению с началом минувшего года (35,806 миллиарда долларов), составив 38,036 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении SOFAZ, распространенном в понедельник.

"За весь период деятельности Нефтяного фонда этот показатель является самым высоким. Рост активов связан с бюджетными доходами Фонда, в том числе с доходами от управления средствами", - сказано в сообщении.

В январе-июне бюджетные доходы SOFAZ составили 9 173,7 миллиона манатов, а расходы - 4 731,6 миллиона манатов.

Доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов в первом полугодии составили 8 665,7 миллиона манатов, в том числе доходы от продажи прибыльной нефти и газа - 7 889,5 миллиона манатов, транзитные доходы - 10,5 миллиона манатов, бонусные выплаты - 765,2 миллиона манатов, поакровые выплаты - 0,5 миллиона манатов.

Доходы SOFAZ от управления собственными средствами за январь-июнь составили 508 миллионов манатов.

В структуре расходов SOFAZ трансферты в госбюджет составили 4,608 миллиарда манатов. Расходы на мероприятия по улучшению социально-бытового положения беженцев и вынужденных переселенцев составили 84,5 миллиона манатов, на финансирование проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы - 19,1 миллиона манатов. На обучение азербайджанских студентов за рубежом в рамках госпрограммы на 2007-2015 годы в отчетном периоде было израсходовано два миллиона манатов. Также 7,5 миллиона манатов было направлено на финансирование проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Расходы по управлению фондом по итогам отчетного периода составили 10,5 миллиона манатов.

Внебюджетные расходы фонда от курсовой разницы по итогам первого полугодия составили 838,5 миллиона манатов.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

Официальный курс на 18 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Илькин Шафиев)

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