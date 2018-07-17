Азербайджанская нефть снизилась в цене

17 июля 2018 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 16 июля составила 73,79 доллара за баррель, что на 3,06 доллара меньше показателя пятницы прошлой недели, сообщил Trend в субботу источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 16 июля составила 72,92 доллара за баррель, что на 3,04 доллара меньше предыдущей цены. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в понедельник составила 69,09 доллара за баррель, что на 2,52 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 13 июля составила 71,17 доллара за баррель, что на 3,1 доллара меньше показателя пятницы.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Банковские металлы в Азербайджане подешевели
Бизнес 10:48
Товарооборот по Транскаспийскому маршруту значительно увеличится к 2020 г. – Казахстанские железные дороги (Эксклюзив)
Бизнес 07:16
Азербайджанский PASHA Bank интегрирует свою цифровую платформу с базами данных Минналогов
Бизнес 07:00
Президент Италии совершит официальный визит в Азербайджан
Политика 16 июля 21:17
Транзит грузов через азербайджанский сегмент TRACECA увеличился (Эксклюзив)
Бизнес 16 июля 20:08
Азербайджан увеличил транспортировку нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан
Энергетика 16 июля 19:14
Лента новостей
При поддержке Kapital Bank продолжается проект "Təhsil avtobusu"
Общество 11:44
Россия за сутки зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии
Россия 11:35
"Поступление в БВШН стало поворотным моментом в моей жизни"
Общество 11:34
Беларусь и Россия создают молодежный бизнес-инкубатор
Беларусь 11:32
В Узбекистане начнут страховать безработных
Бизнес 11:01
Туркменистан объявил тендер по модернизации ткацкой фабрики
Тендеры 10:58
Объем торгов акциями на Казахстанской фондовой бирже увеличился
Бизнес 10:55
Узбекистан приступил к льготному кредитованию малого бизнеса
Бизнес 10:52
Банковские металлы в Азербайджане подешевели
Бизнес 10:48