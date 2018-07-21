SOCAR купила в Грузии новые газопроводные сети (Эксклюзив)

21 июля 2018 16:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - SOCAR Georgia Gas, дочерняя структура азербайджанской госкомпании SOCAR, получила в собственность газопроводы в ряде регионов Грузии общей протяженностью 594 тысячи погонных метров.

Согласно опубликованному на официальном сайте правительства страны распоряжению, газопроводы переданы компании за 21,3 миллиона лари (9,5 миллиона долларов по текущему курсу) в порядке прямой продажи.

В частности, SOCAR Georgia Gas получила газопроводные сети на территории Каспского, Гардабанского, Зестафонского, Зугдидского, Озургетского, Лагодехского, Ахметского и Онского муниципалитетов.

"В Грузии газопроводы строим не только мы, но и государство. SOCAR покупает газопроводы у государства по себестоимости с отсрочкой платежа и в дальнейшем газопроводами оперируем мы. До сих пор мы купили у грузинского государства газопроводы на 40 миллионов лари с отсрочкой платежа", - сказал эксклюзивно Trend глава SOCAR Energy Georgia (грузинская "дочка" SOCAR) Махир Мамедов.

Согласно условиям нынешней сделки, стоимость приобретенного компанией недвижимого имущества в размере 21,3 миллиона лари должна быть полностью выплачена в течение 48 месяцев, в том числе 8,5 миллиона лари - в течение 36 месяцев.

Напомним, что 26 декабря 2008 года правительство Грузии и SOCAR подписали договор, в соответствие с которым азербайджанской госкомпании на условиях вложения инвестиций в газовую инфраструктуру страны были переданы в управление 23 региональные газораспределительные компании, а также ряд газовых хозяйств и сетей.

В октябре 2012 года SOCAR стала владельцем компании "Итера-Грузия", 100-процентной "дочки" ITERA International Energy LLC, став практически единственным поставщиком и распределителем природного газа в Грузии.

В настоящее время SOCAR является основным поставщиком в Грузию как природного газа, так и нефти и нефтепродуктов. Дочерние компании SOCAR заняты расширением и модернизацией газораспределительных систем в стране, развитием сети автозаправочных станций под брендом SOCAR, а также владеют нефтяным терминалом в грузинском черноморском порту Кулеви, через который осуществляется перевалка азербайджанской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.

SOCAR за годы деятельности в Грузии инвестировала в различные проекты в республике более 1,5 миллиарда долларов. SOCAR Georgia Gas проложила в стране газопроводы протяженностью около шести тысяч километров, что позволило газифицировать более 210 тысяч абонентов.

(Автор: Илькин Шафие. Редактор: Ирина Парфёнова)

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