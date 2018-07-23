SOCAR о приоритетных направлениях деятельности в Болгарии (Эксклюзив)

23 июля 2018 20:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR заинтересована в дистрибуции газа на территории Болгарии.

Об этом сказал Trend глава компании SOCAR Balkan Мурад Гейдаров.

Правительство Болгарии еще в 2015 году представило Азербайджану пакет проектов по энергетическому сотрудничеству. В частности, азербайджанской стороне предложено участвовать в строительстве АЗС, вложить инвестиции в строительство нефте- и газохранилищ, нефтеперерабатывающих заводов.

"В сферу интересов SOCAR в Болгарии входит сразу несколько потенциальных проектов, однако на повестке дня в настоящее время стоит дистрибуция газа", - сказал Гейдаров.

По его словам, в настоящее время компания прорабатывает возможности инвестировать в газораспределительную сеть Болгарии.

Интерес к участию SOCAR в газификации болгарских городов был проявлен во время встречи в Баку между премьер-министром Бойко Борисовым и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в январе. Азербайджанская госкомпания уже успешно инвестировала в этот сектор в Грузии и может также использовать этот опыт в Болгарии.

Что касается выхода SOCAR на рынок нефтепродуктов Болгарии, то, как отметил Гейдаров, этот вопрос пока не стоит на повестке дня.

Представители SOCAR поставили перед болгарскими экспертами из министерства энергетики ряд вопросов, связанных с законодательством по распределению газа, субсидиями для домашних хозяйств, выбором природного газа в качестве источника энергии, конкурентными преимуществами газа перед другими источниками. На совещании в Комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения будут обсуждены детали нормативной базы и лицензирования газораспределительных компаний.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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