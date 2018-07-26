SOCAR-AQS создает совместное предприятие с британской KCA Deutag (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Буровое предприятие SOCAR-AQS и международная нефтесервисная компания KCA Deutag создают совместное предприятие в Азербайджане.

Соответствующее соглашение стороны подписали в четверг в Баку. Подписи под документами поставили гендиректор SOCAR-AQS Рамин Исаев и гендиректор KCA Deutag Норри Маккей.

Совместное предприятие получит название "Бурильная и инженерная компания Turan".

В ходе церемонии подписания Исаев отметил, что создание СП является значимым событием как для добывающей, так и в целом для нефтяной промышленности Азербайджана.

"Создание совместного предприятия означает концентрацию большого потенциала и открывает новые возможности в этой сфере. Созданная материально-техническая база и кадровый потенциал послужат дальнейшему развитию этой области", - сказал он.

KCA Deutag является одним из главных подрядчиков компании ВР не только в Азербайджане, но и в других странах, в частности в Казахстане.

Компания работает в Азербайджане уже более 20 лет. Ее головной офис расположен в Абердине, Великобритания.

KCA Deutag имеет действующий контракт с BP, которая является оператором разработки азербайджанских офшорных месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шах Дениз". Он предусматривает буровые работы и техническое обслуживание на семи платформах BP на месторождениях "Центральный Азери", "Восточный Азери", "Западный Азери", "Чираг" и "Западный Чираг", глубоководной части месторождения "Гюнешли" и газоконденсатном месторождении "Шах Дениз".

(Автор: Илькин Шафиев)

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