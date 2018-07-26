SOCAR-AQS создает совместное предприятие с британской KCA Deutag (версия 2)

26 июля 2018 12:34 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:36)

БАКУ /Trend/ - Буровое предприятие SOCAR-AQS и международная нефтесервисная компания KCA Deutag создают совместное предприятие в Азербайджане.

Соответствующее соглашение стороны подписали в четверг в Баку. Подписи под документами поставили гендиректор SOCAR-AQS Рамин Исаев и гендиректор KCA Deutag Норри Маккей.

Совместное предприятие получит название "Бурильная и инженерная компания Turan".

В ходе церемонии подписания Исаев отметил, что создание СП является значимым событием как для добывающей, так и в целом для нефтяной промышленности Азербайджана.

"Создание совместного предприятия означает концентрацию большого потенциала и открывает новые возможности в этой сфере. Созданная материально-техническая база и кадровый потенциал послужат дальнейшему развитию этой области", - сказал он.

KCA Deutag является одним из главных подрядчиков компании ВР не только в Азербайджане, но и в других странах, в частности в Казахстане.

Компания работает в Азербайджане уже более 20 лет. Ее головной офис расположен в Абердине, Великобритания.

KCA Deutag имеет действующий контракт с BP, которая является оператором разработки азербайджанских офшорных месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шах Дениз". Он предусматривает буровые работы и техническое обслуживание на семи платформах BP на месторождениях "Центральный Азери", "Восточный Азери", "Западный Азери", "Чираг" и "Западный Чираг", глубоководной части месторождения "Гюнешли" и газоконденсатном месторождении "Шах Дениз".

(Автор: Илькин Шафиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Банки в Азербайджане увеличили совокупную капитализацию на 5%
Бизнес 11:54
SOCAR-AQS создает совместное предприятие с британской KCA Deutag
Энергетика 11:36
В выходные будет ограничено движение на дороге Баку-Сумгайыт
Общество 11:21
SOCAR-AQS выиграла тендер на бурение скважин в Бангладеш
Энергетика 11:18
Золото продолжает дорожать в Азербайджане
Бизнес 10:10
Латвия готова поддержать экспорт азербайджанских товаров в Европу (Эксклюзив)
Бизнес 10:06
Лента новостей
Японская компания разработает проекта первого в Узбекистане небоскрёба в Ташкенте
Бизнес 13:01
Всемирный банк обеспокоен большими долгами госпредприятий Таджикистана
Таджикистан 13:01
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5
Турция 13:01
Казахстан ввел ограничения на ввоз курятины из России
Казахстан 12:49
Туркменистан и Афганистан вводят в строй пограничную линию электропередачи
Энергетика 12:38
АБР принял новую стратегию в ответ на меняющиеся потребности Азиатско-Тихоокеанского региона
Бизнес 12:38
Полным ходом: узбекский автопром движется к оздоровлению?
Бизнес 12:09
Филипп Киркоров приехал в Баку на фестиваль "ЖАРА-2018" (ФОТО)
Звёздный мир 12:01
Банки в Азербайджане увеличили совокупную капитализацию на 5%
Бизнес 11:54