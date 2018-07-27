В Афганистане состоялась торжественная церемония ввода в строй ЛЭП Рабаткашан-Калайнау

27 июля 2018 12:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В городе Калайнау велаята Батхыз Исламской Республики Афганистан 26 июля состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию 110-киловольтной линии электропередачи Рабаткашан-Калайнау.

Церемония прошла при участии президента Афганистана Ашрафа Гани и делегации Туркменистана во главе с министром энергетики Чарымурадом Пурчековым.

В начале церемонии состоялась краткая встреча делегации Туркменистана с президентом Афганистана. В ходе встречи стороны отметили необходимость дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в сфере электроэнергетики.

Затем с участием делегаций двух стран состоялся торжественный ввод в эксплуатацию линии электропередачи Рабаткашан-Калайнау. После церемонии губернатор провинции Батхыз Абдул Гафур Мяликзай от имени жителей провинции выразил благодарность туркменской стороне за поставки электроэнергии и поздравил жителей с этим событием.

Затем выступил президент Афганистана Ашраф Гани, который отметил, что поставки электроэнергии в город Калайнау являются показателем нерушимости дружбы между Туркменистаном и Афганистаном, и огромной помощи со стороны Туркменистана афганскому народу. Ашраф Гани выразил искреннюю благодарность президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Далее выступил министр энергетики Туркменистана, который зачитал приветственное послание президента Туркменистана братскому афганскому народу. Участники церемонии с воодушевлением восприняли послание президента.

Также в ходе торжественной церемонии министр энергетики Туркменистана Чарымурад Пурчеков и исполняющий обязанности министра энергетики и водных ресурсов Исламской Республики Афганистан Мохаммадгул Хулмы подписали Протокол о намерениях по строительству линии электропередачи Керки-Хамьяп-Гаркын.

По окончании церемонии был дан торжественный обед в честь туркменской и афганской делегаций с участием президента Афганистана Ашрафа Гани.

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