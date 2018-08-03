ЕБРР профинансирует развитие газотранспортной сети Узбекистана

3 августа 2018 09:38 (UTC+04:00)

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует принять участие в финансировании программы технического перевооружения, модернизации и развития газотранспортной системы Узбекистана, передаёт "Подробно.uz".

Об этом стало известно по итогам переговоров между вице-премьером Узбекистана, председателем правления АО "Узбекнефтегаз" Алишером Султановым и президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти, которые прошли в Ташкенте.

"Была достигнута договоренность о предоставлении банком в ближайшее время предложений по реализации программы, в том числе по определению предварительной суммы финансирования и индикативных условий", – отметили в пресс-службе "Узбекнефтегаза".

Глава ЕБРР также отметил, что президентом Шавкатом Мирзиёевым в Узбекистане осуществляются масштабные преобразования, в том числе во внутренней и внешней политике, экономике, других сферах.

Он подчеркнул, что визит в республику будет способствовать подготовке банком его новой среднесрочной стратегии деятельности в Узбекистане, нацеленной на оказание поддержки в привлечении в страну новых инвестиций ЕБРР и проведении правительством ключевых реформ.

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