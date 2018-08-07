Агентство по развитию МСБ в Азербайджане официально поддерживает Caspian Energy Forum Baku– 2018

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана оказывает официальную поддержку проведению VII Международного «Caspian Energy Forum Baku– 2018», на котором примут участие более 1500 делегатов из 50 стран мира. Об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов высоко оценил проведение данного форума в рамках двусторонней встречи с членами правления Caspian European Club, отметив, что примет в нем участие.

Caspian Energy Forum Baku– 2018 пройдет 20 сентября при поддержке правительства Азербайджана и Caspian European Club.

«Как Вы знаете, 20 сентября 1994 года под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева был подписан Контракт века, который послужил основным импульсом к развитию нефтегазового и ненефтяного секторов стран каспийско-черноморского региона. Именно тогда была заложена основа обеспечения энергетической безопасности Европы благодаря каспийским энергоресурсам. В связи с этим, мы будем проводить Caspian Energy Forum Baku в эту дату ежегодно. Это стало возможным благодаря новым условиям, которые создало высшее руководство Caspian European Club для организации Caspian Energy Forum в Баку», - подчеркнул Тельман Алиев.

Среди делегатов Caspian Energy Forum Baku– 2018 - члены правительства Азербайджана, главы государственных и транснациональных компаний, представители международных финансовых институтов, ведущих аналитических центров, инвестиционных компаний и рейтинговых агентств стран европейского, азиатского и американского континента, а также компаний стран арабского мира.

Он отметил, что Caspian Energy Forum проводится несколько раз в год в странах каспийско-черноморского и балтийского регионов и является традиционной площадкой, создающей благоприятные условия для активизации диалога бизнес-власть, налаживания тесного контакта между компаниями нефтяного и ненефтяного секторов, для встречи транснациональных компаний и представителей малого и среднего бизнеса, а также для инвесторов, экспертов и аналитиков, заинтересованных в глобальном сотрудничестве бизнеса.

Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. 24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение двух лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.

Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Asian Club, объединяющие в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работают в 70 странах мира, ведут активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.

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